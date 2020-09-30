На посаду мера Львова офіційно претендують 17 кандидатів

ТВК завершила розгляд отриманих документів

ТВК завершила розгляд отриманих документів

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Про це передає RegioNews з посиланням на "Українські Новини".

17 кандидатів у мери. Постанов про реєстрацію більше не буде", - повідомила секретар комісії Марта Стеблецька.

Відомо, що за день до закінчення терміну реєстрації, 28 вересня, ТВК завершила розгляд отриманих документів та зареєструвала останніх двох кандидатів.

Так, ними стали Іван Василишин (адвокат, у 2006-2010 роках депутат Львівської міської ради від "Нашої України"), висунутий Конгресом українських націоналістів, і самовисуванець Остап Стахів (голова і активіст громадської організації "Ідея нації").

Раніше повідомлялося, що міська територіальна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на посаду голови Львова.