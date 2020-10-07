У Києві перенесуть шкільні канікули через вибори: названо дати

Навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.

Навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.

Рixabay

У Києві перенесуть осінні шкільні канікули, які планувалися в період з 26 жовтня по 1 листопада. Тепер відпочинок змістили на тиждень раніше - з 21 по 28 жовтня.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в документі, розісланому керівникам управлінь освіти в райадміністраціях.

Причинами перенесення канікул називають епідемію коронавірусу, а також проведення місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

"З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів... пропонуємо провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня включно", - йдеться в повідомленні.

В документі наголосили, що навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам уже повідомляв, що школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори.