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07 жовтня 2020, 18:46 2

У Києві перенесуть шкільні канікули через вибори: названо дати

07 жовтня 2020, 18:46 2
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Навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.
Навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.
Рixabay
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У Києві перенесуть осінні шкільні канікули, які планувалися в період з 26 жовтня по 1 листопада. Тепер відпочинок змістили на тиждень раніше - з 21 по 28 жовтня.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в документі, розісланому керівникам управлінь освіти в райадміністраціях.

Причинами перенесення канікул називають епідемію коронавірусу, а також проведення місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

"З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів... пропонуємо провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня включно", - йдеться в повідомленні.

В документі наголосили, що навчальні заклади повинні дотримуватися всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам уже повідомляв, що школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори.

коронавірус вибори Київ школи канікули
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