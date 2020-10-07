Действующего мэра Львова Садового поддерживают более 42% избирателей – соцопрос

Во втором туре Садовой обходит любого из конкурентов

Во втором туре Садовой обходит любого из конкурентов

Фото: lenta.ua

42,7% избирателей Львова проголосовали бы за действующего мэра Львова Андрея Садового в первом туре выборов, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологическим агентством "Фама", пишет RegioNews.

На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности", народный депутат Украины, Олег Синютка – 20,8%. На третьем – кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за которого готовы отдать голоса 16,3% опрошенных. На четвертом – кандидат от партии "Варта" Игорь Зинкевич (7%).

За кандидата от "Голоса" Ярослава Рущишина готовы проголосовать 3,2% респондентов, за кандидатку от Украинской галицкой партии Юлию Гвоздович – 2,2%.

Как указано в сообщении "Фамы", во втором туре Садовой побеждает каждого из кандидатов, занявших второе-четвертое места в опросе.

Напомним, на должность мэра Львова официально претендуют 17 кандидатов.