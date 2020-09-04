На митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на понад 90 млн гривень

Оборудку організували службовці митного поста "Городок" Галицької митниці разом з представниками митно-брокерських структур

Оборудку організували службовці митного поста "Городок" Галицької митниці разом з представниками митно-брокерських структур

Фото: СБУ

На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

Оперативники провели 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження, де виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) ККУ, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Раніше повідомлялось, що у місті Люботин Харківської області, в одному із гаражів правоохоронці виявили нелегальний склад боєприпасів.