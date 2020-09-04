На митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на понад 90 млн гривень
На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.
Оперативники провели 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження, де виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) ККУ, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.
Раніше повідомлялось, що у місті Люботин Харківської області, в одному із гаражів правоохоронці виявили нелегальний склад боєприпасів.