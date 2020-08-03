Медики львівської обласної психлікарні перекрили трасу "Київ-Чоп"
Сьогодні, 3 серпня, працівники Львівської обласної психіатричної лікарні «Заклад» перекрили трасу «Київ-Чоп» у селі Луб'яна Миколаївського району.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.
За словами організаторів акції, працівники лікарні з травня не отримують в повному обсязі зарплату, тому вирішили оголосити страйк і вийти на акцію протесту.
Перекриття почалося вранці понеділка близько 9:00. Медики в білих халатах і в захисних масках ходять на пішохідному переході з плакатами, чекаючи реакції керівництва області на їхні вимоги ", - йдеться в повідомленні.
У поліції повідомляють, що в акції беруть участь близько 50-ти чоловік. Також повідомляється, що вони періодично пропускають транспорт.
Нагадаємо, кілька тижнів тому у селищі Коропець на Тернопільщині через невиплату зарплати звільнився увесь персонал лікарні
Раніше міністр охорони здоров`я Максим Степанов обіцяв, що усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року.