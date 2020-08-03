16:16  03 серпня
У "червоній зоні" Буковини посилили карантин
11:32  03 серпня
Міська рада Тернополя виступила проти внесення міста до червоної зони
08:15  03 серпня
На Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я - штаб
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2020, 15:42

Медики львівської обласної психлікарні перекрили трасу "Київ-Чоп"

03 серпня 2020, 15:42
Читайте также на русском языке
Страйкуючі вимагають виплати заробітної плати
Страйкуючі вимагають виплати заробітної плати
Фото: Zaxid.net.
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 серпня, працівники Львівської обласної психіатричної лікарні «Заклад» перекрили трасу «Київ-Чоп» у селі Луб'яна Миколаївського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

За словами організаторів акції, працівники лікарні з травня не отримують в повному обсязі зарплату, тому вирішили оголосити страйк і вийти на акцію протесту.

Перекриття почалося вранці понеділка близько 9:00. Медики в білих халатах і в захисних масках ходять на пішохідному переході з плакатами, чекаючи реакції керівництва області на їхні вимоги ", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомляють, що в акції беруть участь близько 50-ти чоловік. Також повідомляється, що вони періодично пропускають транспорт.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у селищі Коропець на Тернопільщині через невиплату зарплати звільнився увесь персонал лікарні

Раніше міністр охорони здоров`я Максим Степанов обіцяв, що усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року.

борги зарплати Львів протест Львівщина медики акція психлікарня
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Максим Степанов анонсував підвищення зарплат водіям та медикам "швидкої"
02 серпня 2020, 16:57
На Львівщині за хабар судитимуть депутатку місцевої ради
02 серпня 2020, 14:27
Мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину
01 серпня 2020, 17:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Політичні маски-шоу. Хто замовив губернатора Полтавщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »