У селищі Коропець на Тернопільщині через невиплату зарплати звільнився увесь персонал лікарні

Через другий етап реформи медики не отримують платню вже два місяці

Через другий етап реформи медики не отримують платню вже два місяці

Фото з відкритих джерел

Про це пишуть на сторінці спільноти Коропець-ІНФО у Facebook, інформує RegioNews.

Користувач Степан Дворський розповів, що фактично лікарня у селищі Коропець Монастириського району існує лише на папері, бо всі працівники лікарні звільнилися через невиплачені борги із заробітної плати. Борги у лікувальному закладі з`явилися після запровадження в Україні другого етапу медреформи.

…Ви знаєте,яка ситуація склалася з фінансуванням нашої лікарні.Від НСЗУ лікарня отримує щомісяця 3562 грн,цього дуже мало.Після двох місяців роботи,не отримавши ні копійки заробітної плати(кошти від НСЗУ пішли на сплату податків),всі працівники звільнилися,їм досі не виплачена зарплата", - повідомив Степан Дворський.

Як свідчить допис, жителів селища закликають долучитися до збору коштів, аби допомогти лікарні вижити:

Якщо хтось може чимось допомогти - будемо дуже вдячні,ось рахунок лікарні в Ощадбанку - UA053385450000026003300265295. На папері лікарня ще існує, якщо буде фінансування вона може працювати, лікувати людей", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров`я Максим Степанов заявив, що усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року