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02 серпня 2020, 14:27

На Львівщині за хабар судитимуть депутатку місцевої ради

02 серпня 2020, 14:27
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Депутатка Дрогобицької міської ради, голову постійної комісії з питань регулювання земельних відносин 27 травня цього року отримала від місцевого мешканця майже 80 тисяч грн неправомірної вигоди.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області, пише Regionews.

За ці гроші чиновниця обіцяла надати у приватну власність 944 кв м землі для індивідуального садівництва та повпливати на прийняття рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. Однак, депутатка була викрита прокурорами, слідчими поліції та спецпризначенцями обласної СБУ "на гарячому".

Її дії кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На цей час, досудове розслідування завершено.

У разі доведення вини, фігурантці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд дозволив екснардепу Чорновол покидати межі Києва та області.

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