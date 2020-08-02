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02 серпня 2020, 16:57 4

Максим Степанов анонсував підвищення зарплат водіям та медикам "швидкої"

02 серпня 2020, 16:57 4
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про плани по підвищенню заробітних плат для працівників екстреної медичної допомоги та оновлення машин «швидкої допомоги».

Про це пише Regionews.

Очільник МОЗ визнав, що умови роботи працівників "швидкої", є неприпустимими. Для їх покращення насамперед планується підвищення заробітної плати.

Вже з 1 липня збільшено фінансування ЕМД на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги", - зазначив міністр.

Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету на 2021 рік, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тис. грн, диспетчера — 12-13 тис. грн, фельдшера — 14-16 тис. грн, лікаря — 20-22 тис. грн.

Степанов також розповів, що на сьогодні є майже 1,8 тисячі автомобілів "швидкої", яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. У цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1,4 тисячі мають бути придбані протягом наступних двох років.

02.08.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 1 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ж Максим Степанов пояснив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні обмеження.

зарплати міністр водії швидка допомога МОЗ авто медики Максим Степанов
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