Максим Степанов анонсував підвищення зарплат водіям та медикам "швидкої"

Також міністр оголосив про оновлення автопарку служби екстренної медичної допомоги

Також міністр оголосив про оновлення автопарку служби екстренної медичної допомоги

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про плани по підвищенню заробітних плат для працівників екстреної медичної допомоги та оновлення машин «швидкої допомоги».

Про це пише Regionews.

Очільник МОЗ визнав, що умови роботи працівників "швидкої", є неприпустимими. Для їх покращення насамперед планується підвищення заробітної плати.

Вже з 1 липня збільшено фінансування ЕМД на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги", - зазначив міністр.

Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету на 2021 рік, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тис. грн, диспетчера — 12-13 тис. грн, фельдшера — 14-16 тис. грн, лікаря — 20-22 тис. грн.

Степанов також розповів, що на сьогодні є майже 1,8 тисячі автомобілів "швидкої", яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. У цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1,4 тисячі мають бути придбані протягом наступних двох років.

Нагадаємо, сьогодні ж Максим Степанов пояснив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні обмеження.