Усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року - Степанов

Якщо цього не робити, то психлікарні доведеться закрити

Якщо цього не робити, то психлікарні доведеться закрити

Фото з відкритих джерел

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

Ми прийняли вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні", - сказав Степанов.

Міністр додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень … до 50-70% в порівнянні з 2019 роком… Якщо б ми не виправили ситуацію, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що в українських психлікарнях перебуває майже 22 тисячі хворих. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду.

Звичайно, психіатрична служба потребує суттєвого реформування. І про це вам скаже кожен медпрацівник, який працює в цих лікарнях. У нас залишилися уламки радянської системи, на які наклалася реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.

Нагадаємо, у травні в Україні почали масово протестувати працівники психіатричних лікарень. З введенням в дію другого етапу медреформи, фінансування таких закладів катастрофічно скоротилося.