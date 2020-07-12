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12 липня 2020, 12:45 2

Усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року - Степанов

12 липня 2020, 12:45 2
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Якщо цього не робити, то психлікарні доведеться закрити
Якщо цього не робити, то психлікарні доведеться закрити
Фото з відкритих джерел
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Мінздоров`я спільно з Мінсоцполітики розробляє план побудови нової дієвої психіатричної служби.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

Ми прийняли вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні", - сказав Степанов.

Міністр додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень … до 50-70% в порівнянні з 2019 роком… Якщо б ми не виправили ситуацію, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що в українських психлікарнях перебуває майже 22 тисячі хворих. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду.

Звичайно, психіатрична служба потребує суттєвого реформування. І про це вам скаже кожен медпрацівник, який працює в цих лікарнях. У нас залишилися уламки радянської системи, на які наклалася реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.

Нагадаємо, у травні в Україні почали масово протестувати працівники психіатричних лікарень. З введенням в дію другого етапу медреформи, фінансування таких закладів катастрофічно скоротилося.

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