Медики львовской областной психбольницы перекрыли трассу "Киев-Чоп"
Сегодня, 3 августа, работники Львовской областной психиатрической больницы «Заклад» перекрыли трассу «Киев-Чоп» в селе Лубяная Николаевского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
По словам организаторов акции, работники больницы с мая не получают в полном объеме зарплату, поэтому решили объявить забастовку и выйти на акцию протеста.
Перекрытие началось утром понедельника около 9:00. Медики в белых халатах и в защитных масках ходят на пешеходном переходе с плакатами, ожидая реакции руководства области на их требования", — говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что в акции принимают участие около 50-ти человек. Также сообщается, что они периодически пропускают транспорт.
Напомним, несколько недель тому в поселке Коропец на Тернопольщине из-за невыплаты зарплаты уволился весь персонал больницы.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что все психбольницы с июля и до декабря дофинансируют на уровне прошлого года.