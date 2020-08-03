Медики львовской областной психбольницы перекрыли трассу "Киев-Чоп"

Бастующие требуют выплаты заработной платы

Бастующие требуют выплаты заработной платы

Фото: Zaxid.net.

Сегодня, 3 августа, работники Львовской областной психиатрической больницы «Заклад» перекрыли трассу «Киев-Чоп» в селе Лубяная Николаевского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

По словам организаторов акции, работники больницы с мая не получают в полном объеме зарплату, поэтому решили объявить забастовку и выйти на акцию протеста.

Перекрытие началось утром понедельника около 9:00. Медики в белых халатах и ​​в защитных масках ходят на пешеходном переходе с плакатами, ожидая реакции руководства области на их требования", — говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что в акции принимают участие около 50-ти человек. Также сообщается, что они периодически пропускают транспорт.

Напомним, несколько недель тому в поселке Коропец на Тернопольщине из-за невыплаты зарплаты уволился весь персонал больницы.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что все психбольницы с июля и до декабря дофинансируют на уровне прошлого года.