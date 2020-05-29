Душу за три чверті мільйона не буде: львівська мерія розірвала договір з підрядником

Мер Садовий доручив сектору доброчесності проаналізувати проведення тендерних процедур

Мер Садовий доручив сектору доброчесності проаналізувати проведення тендерних процедур

Роботи з облаштування туалетних кімнат з двома душовими на першому поверсі Ратуші зупинено. З підрядником розривають договір.

Про це пише Depo.Львів, інформує RegioNews.

Як уточнили в департаменті адміністративних послуг, авансових платежів не проводили. Роботи у приміщенні не проводяться.

Нагадаємо, згідно з даними системи публічних закупівель Проззоро, Львівське КП "Ратуша-сервіс" уклало договір з приватною компанією ТОВ "БК ЕРА" на суму 753 тисячі гривень.

За ці кошти переможець тендеру мав виконати поточний ремонт та облаштування душової кімнати у приміщенні Львівської міської ради, на площі Ринок, 1.

За цей тендер змагалось 5 компаній, і перемогла фірма з найдорожчою пропозицією.

Завершення робіт і запуск душової кімнати планувався на кінець червня.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що через карантин у бюджеті міста немає грошей, тому доведеться скоротити 181-го працівника мерії.

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