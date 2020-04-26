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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 11:46 10

Через коронавірус львівська міськрада скоротить штат на 181 людину

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26 квітня 2020, 11:46 10
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У Львові через вимушений карантину та дефіцит бюджету планують оптимізувати кількість міських чиновників, скоротивши штат на 181 людину
Фото: Cторінка Андрія Садового у Facebook
У Львові через вимушений карантину та дефіцит бюджету планують оптимізувати кількість міських чиновників, скоротивши штат на 181 людину

Про це у відеозверненні розповів мер Львова Андрій Садовий, представляючи план виходу Львова з кризи після карантину.

"За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, тому що треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям і т. д. Тому ми прийняли не просте рішення - ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради, і ми зменшуємо її на 181 людину", - анонсував зміни міський голова Андрій Садовий.

У той же час, підкреслив він, інфраструктурні проекти будуть збережені, тому що вони дають можливість залучити людей до оплачуваної роботи, а також отримати податки в місцевий бюджет.

Коронавірус. Що далі?

У всіх сьогодні є 1 питання: а що далі? Ми пишемо програму - як жити в умовах кризи. Найважливішими сьогодні є: Безпека (маємо зробити все, щоб спалах вірусу більше не повторився); Медицина (гідні умови праці для лікарів і якісна опіка для хворих) Економіка (все має працювати і приносити львів'янам прибуток) У відео розказую про все це більш детально.

Опубліковано Андрій Садовий Субота, 25 квітня 2020 р.

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