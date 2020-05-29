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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 17:02 4

Душа за три четверти миллиона не будет: львовская мэрия расторгла договор с подрядчиком

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29 мая 2020, 17:02 4
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Работы по обустройству туалетных комнат с двумя душевыми на первом этаже Ратуши остановлены. С подрядчиком расторгают договор.

Об этом пишет Depo.Львов, передает RegioNews.

Как уточнили в департаменте административных услуг, авансовых платежей не проводили. Работы в здании не проводятся.

Напомним, согласно данным системы публичных закупок Проззоро, Львовское КП "Ратуша-сервис" заключило договор с частной компанией ООО "БК ЭРА" на сумму 753 тысячи гривен.

За эти деньги победитель тендера должен выполнить текущий ремонт и обустройства душевой комнаты в помещении Львовского городского совета, на площади Рынок, 1.

За этот тендер соревновались 5 компаний, и победила фирма с самым дорогим предложением.

Завершение работ и запуск душевой комнаты планировался на конец июня.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что за карантин в бюджете города нет денег, поэтому придется сократить 181-го работника мэрии.

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