Харківські комунальники придбають елітний катафалк за п'ять мільйонів
Харківське КП "Ритуал" придбає елітний катафалк за 5 мільйонів гривень
Про це пише "Слідство-інфо" з посиланням на дані ProZorro, повідомляє RegioNews.
Вчора, 28 травня, "Ритуал" оголосило про закупівлю нового катафалку 2020 року виготовлення на базі автомобіля Е-класу. Очікувана вартість, за яку "Ритуал" планує придбати VIP-катафалк за 5,1 млн грн.
Спецавтомобіль повинен мати подушки безпеки для водія і переднього пасажира, бічні подушки безпеки, шторки, систему контролю мертвих зон (спеціальні датчики, які попереджають водія про небезпеку), камеру огляду під час руху задом на 360 градусів, автоматичне затемнення для зовнішніх і внутрішніх дзеркал, безключові входи і запуск двигуна.
Як повідомили в прес-центрі ХАЦ, КП "Ритуал" за 2019 рік отримав прибуток 1 млн грн. У 2018 році прибуток підприємства склав трохи більше 900 тис. гривень. Звідки КП "Ритуал" візьме ще три мільйони на купівлю VIP-катафалка поки невідомо.
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