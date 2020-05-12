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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
12 травня 2020, 11:02 12

Тернопільщина: зареєстровано 20 летальних випадків від коронавірусу

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12 травня 2020, 11:02 12
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В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей
Фото з відкритих джерел
В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей

В Тернопільській області коронавірус виявили у 1021 особи. 20 людей померло, двоє з них - за минулу добу. 362 людей одужали.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 12 травня на Тернопільщині 1021 випадків COVID-19, зокрема:

  • 321– жителі Кременецького району.
  • 186– жителі Монастириського району.
  • 124 – жителі Шумського району.
  • 96– жителі міста Тернополя.
  • 63 – жителі Бучацького району.
  • 53 – жителі Чортківського району.
  • 43 – жителі Заліщицького району.
  • 25 – жителі Козівського району.
  • 21– жителі Збаразького району.
  • 19– жителі Лановецького району.
  • 14 – жителі Тернопільського району.
  • 14 – жителі Гусятинського району.
  • 13– жителі Борщівського району.
  • 14– жителі Теребовлянського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 4– жителі Підволочиського району.
  • 3 – жителі Бережанського району.
  • 3 – жителі Зборівського району.

+3 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 12 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 1021 ВИПАДОК Згідно з даними...

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 11 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків


коронавірус Тернопіль смерті хвороба
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