Тернопільщина: зареєстровано 20 летальних випадків від коронавірусу

В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей

Фото з відкритих джерел

В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей

В Тернопільській області коронавірус виявили у 1021 особи. 20 людей померло, двоє з них - за минулу добу. 362 людей одужали.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews. Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 12 травня на Тернопільщині 1021 випадків COVID-19, зокрема: 321– жителі Кременецького району.

186– жителі Монастириського району.

124 – жителі Шумського району.

96– жителі міста Тернополя.

63 – жителі Бучацького району.

53 – жителі Чортківського району.

43 – жителі Заліщицького району.

25 – жителі Козівського району.

21– жителі Збаразького району.

19– жителі Лановецького району.

14 – жителі Тернопільського району.

14 – жителі Гусятинського району.

13– жителі Борщівського району.

14– жителі Теребовлянського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

4– жителі Підволочиського району.

3 – жителі Бережанського району.

3 – жителі Зборівського району. +3 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 12 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 1021 ВИПАДОК Згідно з даними... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 11 травня 2020 р. Нагадаємо, в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків

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