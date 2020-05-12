Тернопільщина: зареєстровано 20 летальних випадків від коронавірусу
В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей
В регіоні за добу від COVID-19 померли двоє людей
В Тернопільській області коронавірус виявили у 1021 особи. 20 людей померло, двоє з них - за минулу добу. 362 людей одужали.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 12 травня на Тернопільщині 1021 випадків COVID-19, зокрема:
- 321– жителі Кременецького району.
- 186– жителі Монастириського району.
- 124 – жителі Шумського району.
- 96– жителі міста Тернополя.
- 63 – жителі Бучацького району.
- 53 – жителі Чортківського району.
- 43 – жителі Заліщицького району.
- 25 – жителі Козівського району.
- 21– жителі Збаразького району.
- 19– жителі Лановецького району.
- 14 – жителі Тернопільського району.
- 14 – жителі Гусятинського району.
- 13– жителі Борщівського району.
- 14– жителі Теребовлянського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 4– жителі Підволочиського району.
- 3 – жителі Бережанського району.
- 3 – жителі Зборівського району.
+3 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 12 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 1021 ВИПАДОК Згідно з даними...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 11 травня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків
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