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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 11:31 12

Шмигаль підтримав мерів Києва та Львова у питанні продовження карантину

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11 травня 2020, 11:31 12
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Місцева влада зможе залишати в силі певні обмеження
Фото з відкритих джерел
Місцева влада зможе залишати в силі певні обмеження

В Україні послабили карантин, проте в регіонах влада матиме повноваження обмежувати ті чи інші заходи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль навів позитивний приклад рішень мера Києва Віталія Кличко та мера Львова Андрія Садового.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

З 11 травня в Україні послаблені перші карантинні обмеження, запрацювала концепція адаптивного карантину.

Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження.

"Уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби", - зауважує прем'єр.

Він подякував усім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці 2 місяці. Таким чином вдалося врятували тисячі життів, за цей час вдалося краще підготувати медичну систему до викликів пандемії.

Шмигаль наголосив: послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним.

"Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - наголошує посадовець.

Вже завтра в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного...

Опубліковано Денис Шмигаль Неділя, 10 травня 2020 р.

Читайте також: Послаблення карантину в Україні: що відкриється 11 травня. У Києві обмеження почнуть знімати із 12 травня, а у Львові карантин будуть пом'якшувати частково.


коронавірус Україна Київ карантин Львів
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