Шмигаль підтримав мерів Києва та Львова у питанні продовження карантину
В Україні послабили карантин, проте в регіонах влада матиме повноваження обмежувати ті чи інші заходи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль навів позитивний приклад рішень мера Києва Віталія Кличко та мера Львова Андрія Садового.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
З 11 травня в Україні послаблені перші карантинні обмеження, запрацювала концепція адаптивного карантину.
Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження.
"Уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби", - зауважує прем'єр.
Він подякував усім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці 2 місяці. Таким чином вдалося врятували тисячі життів, за цей час вдалося краще підготувати медичну систему до викликів пандемії.
Шмигаль наголосив: послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним.
"Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - наголошує посадовець.
Вже завтра в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного...Опубліковано Денис Шмигаль Неділя, 10 травня 2020 р.
Читайте також: Послаблення карантину в Україні: що відкриється 11 травня. У Києві обмеження почнуть знімати із 12 травня, а у Львові карантин будуть пом'якшувати частково.
- 18:49 11 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:14 11 травня В сервісних центрах МВС запрацює електронна черга
- 17:43 11 травня "Динамо" Київ відновлює тренування для гравців клубу
- 17:17 11 травня У Чернівецькій області ще три летальні випадки від COVID-19, помер депутат сільради
- 16:45 11 травня Уряд виділив шість мільярдів гривень для допомоги безробітним
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:49 11 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 21:57 04 травня Карантин в Україні може тривати до вересня - представник уряду
- 15:00 04 травня Шашлична революція-2020, або Політичні наслідки травневого алкоголізму
- 21:01 04 травня НАБУ порушило кримінальну справу проти Венедіктової