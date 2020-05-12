МОЗ хоче провести влітку масову вакцинацію від грипу

Вона зможе вберегти населення від грипу та коронавірусу

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Вона зможе вберегти населення від грипу та коронавірусу

До другої хвилі коронавірусу, на яку очікують восени, в Україні планують провести масштабну вакцинацію населення від грипу.

Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, таким чином МОЗ планує виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які однаково передаються і можуть призвести до значного спалаху інфекційних хвороб.

Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени, нам треба готуватись до масової вакцинації проти грипу в цьому році", - сказав Ляшко.

Він додав, що проведення вакцинації від грипу може розпочатися вже в липні цього року, для цього треба закупити вакцину, як тільки вона з’явиться на ринку.

Зараз у даний конкретний період часу ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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