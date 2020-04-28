Львів погашатиме відсотки по кредитах підприємств, які змінили профіль в умовах карантину

Ухвалу прийняли сьогодні, 28 квітня, на засіданні сесії Львівської міської ради

Фото: Львівська міська рада

Ухвалу прийняли сьогодні, 28 квітня, на засіданні сесії Львівської міської ради

У Львові відшкодовуватимуть відсоткову ставку за кредитами підприємств, що перепрофільовуються на час карантину, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"В умовах карантину ми хочемо підтримати виробників та надавачів послуг, які зможуть перепрофілюватись і, відповідно, отримувати відшкодування відсоткової ставки за наданими кредитами. У міському бюджеті закладено 3 млн грн, 3 банки працюють по цій програмі", — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Проєктом ухвали передбачено додатковий механізм фінансової підтримки суб’єктів господарювання, розширено цілі кредитування. За проголосували 46 депутатів.

Нагадаємо, у Львові створили перелік місцевих виробників. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину.

У Львові по 20 тис гривень отримають медики, які захворіли на COVID-19. В місті 27 інфікованих медпрацівників. Виплати продовжать й для решти, хто захворіє під час виконання своїх обов'язків.

Через коронавірус львівська міськрада скоротить штат на 181 людину. У Львові через вимушений карантину та дефіцит бюджету планують оптимізувати кількість міських чиновників.