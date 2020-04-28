Львов будет погашать проценты по кредитам предприятий, которые сменили профиль в условиях карантина
Во Львове будет возмещать процентную ставку по кредитам предприятий, которые перепрофилировались на время карантина, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"В условиях карантина мы хотим поддержать производителей и предоставителей услуг, которые смогут перепрофилироваться и, соответственно, получать возмещение процентной ставки по предоставленным кредитам. В городском бюджете заложено 3 млн грн, 3 банки работают по этой программе", — отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.
Проектом постановления предусмотрен дополнительный механизм финансовой поддержки субъектов хозяйствования, расширены цели кредитования. За проголосовали 46 депутатов.
Напомним, во Львове создали перечень местных производителей. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина.
Во Львове по 20 тыс гривен получат медики, которые заболели COVID-19. В городе 27 инфицированных медработников. Выплаты продолжат и для остальных, кто заболеет во время выполнения своих обязанностей.
Через коронавирус львовский горсовет сократит штат на 181 человека. Во Львове из-за вынужденного карантина и дефицита бюджета планируют оптимизировать количество городских чиновников.
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