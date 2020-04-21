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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 13:57 5

У Львові створили перелік місцевих виробників, що мають доставку

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21 квітня 2020, 13:57 5
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Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину
Фото: Львівська міська рада
Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

У час карантину локальні виробники як ніколи потребують підтримки. Місто закликає мешканців підтримувати підприємства та купувати необхідні товари й продукти у львівських виробників. Створили перелік місцевих крафтових виробників, що мають доставку, а також великих виробників.

"Ще десь 10 років тому моїми колегами було запущено програму "Купуй львівське" - промоція купівлі товарів, що вироблені у Львові. З того часу команда щороку робить виставки, де збирають багато місцевих виробників. Але сьогодні ця ініціатива підтримки власного виробника має ще більше значення. Саме тому ми запускаємо у Львові кампанію підтримки львівського виробника "Зроблено у Львові" - Підтримуємо своє, бо воно краще!", - зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Створили й відповідне ознакування "Зроблено у Львові", його почали розміщувати у супермаркетах на локальній продукції. У місті працює чат-бот у Telegram, де можна довідатись, яка саме продукція зроблена у Львові та області, побачити, які заклади харчування працюють зі своєю доставкою — https://t.me/lviv_city_helper_bot.

"Хочу порекомендувати крафтові продукти від невеличких, але дуже класних львівських підприємців. У всіх працює доставка, тому вам не прийдеться виходити з дому", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий

Читайте також: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину. Львів уже більше місяць живе в умовах карантину. З 16 березня у місті закриті усі заклади торгівлі крім продуктових крамниць, аптек та заправок.

У Львові вирішили питання роботи ринків. Після цілого дня обговорення все таки дозволили роботу ринків до 16 години 18 квітня, але після свят обіцяли їх знову закрити.


коронавірус карантин Львів виробництво
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