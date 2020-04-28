Два летальних випадки і 52 інфікованих COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу

В області зафіксовано 664 випадки інфікування коронавірусом, 12 людей померли

Фото з відкритих джерел

В області зафіксовано 664 випадки інфікування коронавірусом, 12 людей померли

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 664 випадки COVID-19, 12 – летальних, 74 людей одужали. За добу виявлено 52 нових випадків інфікування, двоє осіб померли.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews,

175– жителі Монастириського району.

147– жителі Кременецького району.

69 – жителі Шумського району.

61 – жителі Бучацького району.

47 – жителі міста Тернополя.

41 – жителі Заліщицького району.

39 – жителі Чортківського району.

23 – жителі Козівського району.

12– жителі Борщівського району.

10 – жителі Теребовлянського району.

10– жителі Лановецького району.

8 – жителі Збаразького району.

6 – жителі Тернопільського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

5 – жителі Гусятинського району.

2 – жителі Бережанського району.

2 – жителі Зборівського району.

2 – жителі Підволочиського району.

Через різке зростання кількості інфікованих на в'їздах в Кременецький район встановили контрольно-пропускні пункти. Така ситуація пов’язана зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 не лише в Почаєві, а й в різних населених пунктах району. У зв’язку з цим прийняли рішення про припинення роботи карантинних постів у місті Почаїв. Натомість, облаштували два контрольно-пропускних пункти на в’їздах в Кременецький район.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.