Два летальних випадки і 52 інфікованих COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 664 випадки COVID-19, 12 – летальних, 74 людей одужали. За добу виявлено 52 нових випадків інфікування, двоє осіб померли.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews,
- 175– жителі Монастириського району.
- 147– жителі Кременецького району.
- 69 – жителі Шумського району.
- 61 – жителі Бучацького району.
- 47 – жителі міста Тернополя.
- 41 – жителі Заліщицького району.
- 39 – жителі Чортківського району.
- 23 – жителі Козівського району.
- 12– жителі Борщівського району.
- 10 – жителі Теребовлянського району.
- 10– жителі Лановецького району.
- 8 – жителі Збаразького району.
- 6 – жителі Тернопільського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 5 – жителі Гусятинського району.
- 2 – жителі Бережанського району.
- 2 – жителі Зборівського району.
- 2 – жителі Підволочиського району.
Через різке зростання кількості інфікованих на в'їздах в Кременецький район встановили контрольно-пропускні пункти. Така ситуація пов’язана зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 не лише в Почаєві, а й в різних населених пунктах району. У зв’язку з цим прийняли рішення про припинення роботи карантинних постів у місті Почаїв. Натомість, облаштували два контрольно-пропускних пункти на в’їздах в Кременецький район.
В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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