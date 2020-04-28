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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 10:38 12

Два летальних випадки і 52 інфікованих COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу

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28 квітня 2020, 10:38 12
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В області зафіксовано 664 випадки інфікування коронавірусом, 12 людей померли
Фото з відкритих джерел
В області зафіксовано 664 випадки інфікування коронавірусом, 12 людей померли

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 664 випадки COVID-19, 12 – летальних, 74 людей одужали. За добу виявлено 52 нових випадків інфікування, двоє осіб померли.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews,

  • 175– жителі Монастириського району.
  • 147– жителі Кременецького району.
  • 69 – жителі Шумського району.
  • 61 – жителі Бучацького району.
  • 47 – жителі міста Тернополя.
  • 41 – жителі Заліщицького району.
  • 39 – жителі Чортківського району.
  • 23 – жителі Козівського району.
  • 12– жителі Борщівського району.
  • 10 – жителі Теребовлянського району.
  • 10– жителі Лановецького району.
  • 8 – жителі Збаразького району.
  • 6 – жителі Тернопільського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 5 – жителі Гусятинського району.
  • 2 – жителі Бережанського району.
  • 2 – жителі Зборівського району.
  • 2 – жителі Підволочиського району.

Через різке зростання кількості інфікованих на в'їздах в Кременецький район встановили контрольно-пропускні пункти. Така ситуація пов’язана зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 не лише в Почаєві, а й в різних населених пунктах району. У зв’язку з цим прийняли рішення про припинення роботи карантинних постів у місті Почаїв. Натомість, облаштували два контрольно-пропускних пункти на в’їздах в Кременецький район.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.


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