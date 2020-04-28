Во Львовской области зафиксировано 13-й летальный случай от COVID-19
Во Львовской области умер пациент 1946 года рождения, житель Рудно. Коронавирус у мужчины подтверждено еще при жизни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Пациента госпитализировали 3 апреля, 21 апреля его перевели в Центр легочного здоровья. Результаты ПЦР-анализов были отрицательными. Повторный забор биоматериала сделан 23 апреля, результат теста оказался положительным.
Пациент умер 27 апреля. У него были сопутствующие патологии, в частности гипертоническая болезнь.
По состоянию на 08:00 28 апреля во Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 — летальные. 58 пациентов выздоровели.
За вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тесты, из которых 13 — положительные.
Накануне сообщалось, что во Львовской области от COVID-19 умерла медсестра и 44-летний мужчина.
В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
- 16:37 28 апреля Президент подписал закон о земле
- 16:26 28 апреля Львов будет погашать проценты по кредитам предприятий, которые сменили профиль в условиях карантина
- 16:22 28 апреля За руководство налоговой и таможней будут судиться
- 16:20 28 апреля Чиновника КОГА уволили за отказ подписывать договоры о закупке ИВЛ в фиктивных фирм
- 15:56 28 апреля Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен
- 15:43 28 апреля Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
- 08:40 28 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники