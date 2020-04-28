Во Львовской области зафиксировано 13-й летальный случай от COVID-19

В области виявлено 371 случай инфицирования коронавирусом

Фото: Львовский городской совет

В области виявлено 371 случай инфицирования коронавирусом

Во Львовской области умер пациент 1946 года рождения, житель Рудно. Коронавирус у мужчины подтверждено еще при жизни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Пациента госпитализировали 3 апреля, 21 апреля его перевели в Центр легочного здоровья. Результаты ПЦР-анализов были отрицательными. Повторный забор биоматериала сделан 23 апреля, результат теста оказался положительным.

Пациент умер 27 апреля. У него были сопутствующие патологии, в частности гипертоническая болезнь.

По состоянию на 08:00 28 апреля во Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 — летальные. 58 пациентов выздоровели.

За вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тесты, из которых 13 — положительные.

Накануне сообщалось, что во Львовской области от COVID-19 умерла медсестра и 44-летний мужчина.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.