На Львівщині від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує RegioNews.
Померла жінка із Яворівського району 1960 року народження. Вона працювала медсестрою в Центрі легеневого здоров’я. Захворіла 7 квітня, лікувалась самотужки, лише 12-го звернулась по допомогу до лікарів за місцем роботи.
13 квітня була госпіталізована у Центр легеневого здоров’я з двобічною пневмонією. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 18 квітня. Померла сьогодні, 22 квітня. У жінки були супутні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба, ожиріння.
У ніч із 20 на 21 квітня у Винниківському госпіталі помер 44-річний чоловік із Мостиського району. ПЛР-тест підтвердив у пацієнта коронавірус. Результат тесту отримали сьогодні після смерті пацієнта. Проходив лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. У чоловіка не було супутніх хвороб.
Наразі у Львівській області 274 випадки захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, у Львівській області на Великдень від COVID-19 померли ще двоє людей - чоловік 1939 та жінка 1960-го року народження.
В Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
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