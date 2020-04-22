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22 квітня 2020, 18:18 12

На Львівщині від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік

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22 квітня 2020, 18:18 12
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У області 12 летальних випадків від COVID-19
Фото з відкритих джерел
У області 12 летальних випадків від COVID-19

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує RegioNews.

Померла жінка із Яворівського району 1960 року народження. Вона працювала медсестрою в Центрі легеневого здоров’я. Захворіла 7 квітня, лікувалась самотужки, лише 12-го звернулась по допомогу до лікарів за місцем роботи.

13 квітня була госпіталізована у Центр легеневого здоров’я з двобічною пневмонією. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 18 квітня. Померла сьогодні, 22 квітня. У жінки були супутні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба, ожиріння.

У ніч із 20 на 21 квітня у Винниківському госпіталі помер 44-річний чоловік із Мостиського району. ПЛР-тест підтвердив у пацієнта коронавірус. Результат тесту отримали сьогодні після смерті пацієнта. Проходив лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. У чоловіка не було супутніх хвороб.

Наразі у Львівській області 274 випадки захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, у Львівській області на Великдень від COVID-19 померли ще двоє людей - чоловік 1939 та жінка 1960-го року народження.

В Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.


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