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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 12:08 1

Через карантин туристична галузь Львівщини опинилася у скруті

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24 квітня 2020, 12:08 1
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Львівщина є найбільшим туристично-відпочинковим та курортним регіоном Західної України
Фото: Львівська ОДА
Львівщина є найбільшим туристично-відпочинковим та курортним регіоном Західної України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Карантин в Україні ввели 12 березня, а триватиме він, щонайменше, до 11 травня. На цей час туристичний ринок, який офіційно працевлаштовує на Львівщині 34,8 тисяч осіб із середньою заробітною платою 5,2 тис гривень, просто завмер.

"Вже зрозуміло, що на такий рівень доходів, який дозволить бодай заплатити податки і втримати персонал, галузь не вийде навіть у червні. Ми маємо допомогти гравцям ринку туризму. Саме тому звертаємося з конкретними пропозиціями до уряду”, - каже заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Експерти галузі та управлінці пропонують впровадити кредитування для суб’єктів туристичної галузі та курортів під державні гарантії. Послабити обмеження в діяльності готелів, хостелів і після завершення карантину дозволити приймати відвідувачів при дотриманні певних умов.

А також передбачити кошти для оздоровлення медичного персоналу та осіб, що постраждали від хвороби COVID-19, у санаторно-курортних комплексах України, в тому числі - у Львівській області.

Нагадаємо, у Львові створили перелік місцевих виробників, що мають доставку. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину.

Читайте ексклюзив: Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину. Львів уже більше місяць живе в умовах карантину. З 16 березня у місті закриті усі заклади торгівлі крім продуктових крамниць, аптек та заправок.


карантин Львів туризм Львівщина
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