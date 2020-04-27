Мэр Львова просит открыть рынки

Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать

Фото: страница Андрея Садового в Facebook

Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать

Карантин на всех наложил определенные ограничения. Люди являются заложниками этой ситуации и должны научиться жить в новых условиях. Но также должна быть возможность влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени в обрез. С другой стороны - покупатель, который тратит деньги на более дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - говорится в сообщении.

Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее, замечает председатель.

Но все это понимание не имеет никакого значения, пока работа рынков запрещена на государственном уровне. Такое решение приняла государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове от начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - отмечает Садовый.

Напомним, во Львове создали перечень местных производителей, имеющих доставку. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина.

Через карантин туристическая отрасль Львовской области оказалась в затруднении. Львовская область является крупнейшим туристическо-развлекательным и курортным регионом Западной Украины.

Через коронавирус львовский горсовет сократит штат на 181 человека. Во Львове из-за вынужденного карантина и дефицита бюджета планируют оптимизировать количество городских чиновников.