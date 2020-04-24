Карантин в Україні: як зніматимуть

Карантинні обмеження, які ввели, аби не допустити розповсюдження коронавірусу, зніматимуть поступово у кілька етапів

Фото: Pixabay

Карантинні обмеження, які ввели, аби не допустити розповсюдження коронавірусу, зніматимуть поступово у кілька етапів

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Українську правду”.

"Розроблений алгоритм, п'ять етапів, яким чином ми будемо виходити з карантину, але основний критерій – зменшення кількості захворюваності і збільшення числа тих людей, які одужали. Ми кажемо про 5 етапів, на кожному з яких починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, відкриття тих чи інших магазинів, розширення роботи міського транспорту і таке інше”, - заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Додав, що у найближчий час міністерство проінформує громадськість детальніше стосовно кожного етапу. Зокрема, будуть відомі терміни та основні заходи.

Міністр також висловив сподівання, що починаючи з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що можна буде пом’якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину.

Нагадаємо, що 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, громадський транспорт, який не працює через пандемію коронавірусу, може почати роботу з другої половини травня. Таку думку висловив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.