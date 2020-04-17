На Львівщині служителі і прихожани влаштували масову ходу попри карантинні обмеження

На Львівщині у місті Самбір служителі і парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. Учасники ходи були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції

Фото: Cторінка Вікторії Балицької у Facebook

На Львівщині у місті Самбір служителі і парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. Учасники ходи були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції

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