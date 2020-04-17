На Львівщині служителі і прихожани влаштували масову ходу попри карантинні обмеження
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Вікторія Балицька.
Самбір сьогодні. Де маски на учасниках масового заходу? Де соціальна дистанція? Де поліція, яка не здатна втримати...Опубліковано Вікою Балицькою Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Пізніше на факт порушення карантину відреагували у ГУ Нацполіції Львівської області.
"На чотирьох учасників заходу складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф 17 до 34 тисяч гривень та на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили також кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі.
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