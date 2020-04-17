На Львовщине служители и прихожане устроили массовую ходу несмотря на карантинные ограничения

На Львовщине в городе Самбор служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции

Фото: Страница Виктории Балицкой в Facebook

На Львовщине в городе Самбор служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции

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