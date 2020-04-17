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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 15:56 9

На Львовщине служители и прихожане устроили массовую ходу несмотря на карантинные ограничения

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17 апреля 2020, 15:56 9
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На Львовщине в городе Самбор служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции
Фото: Страница Виктории Балицкой в Facebook
На Львовщине в городе Самбор служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Виктория Балицкая.

Самбор сегодня. Где маски на участниках массового мероприятия? Где социальная дистанция? Где полиция, которая не способна удержать...

Опубликовано Викой Балицькою Пятница, 17 апреля 2020 г.

Позже на факт нарушения карантина отреагировали в ГУ Нацполиции Львовской области.

"На четырех участников мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУАН. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен", - говорится в сообщении полиции.

Следователи Самборского отдела полиции также открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы.

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