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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 квітня 2020, 15:04 4

У Харківській області священик став розповсюджувачем коронавіруса: село закриють на повний карантин

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17 квітня 2020, 15:04 4
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У Харківській області село Високопілля Валківського району, де жінка померла від COVID-19, закрили на повну обсервацію
Фото: ВеХа
У Харківській області село Високопілля Валківського району, де жінка померла від COVID-19, закрили на повну обсервацію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сільську раду.

Як стало відомо, поширення вірусу почалося з настоятеля храму сільської церкви.

"Дві людини, які працювали в церкві, захворіли. Це жінка, яка померла, і батюшка, і є велика ймовірність, що поширився вірус саме від настоятеля. Наскільки я знаю, в Києво-Печерській лаврі його не було, але він відвідував якісь збори священиків у Західній Україні", - розповів на прес-конференції голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Укринформ.

Крім того, коронавірус підтверджений у дружини настоятеля, а також ще у двох жителів села. Загалом у селі підтверджено шість випадків захворювання.

71-річна померла пенсіонерка торгувала свічками в місцевій церкві і, за даними чиновників, контактувала з великою кількістю парафіян. У зв'язку з цим сьогодні в обласний центр також доставлять для обстеження 40 жителів Високопілля.

У зв'язку з поширенням вірусу село Високопілля закрито на обсервацію. Режим буде введений мінімум на 14 днів.

Варто зазначили, що голова ХОДА Олексій Кучер повідомив, що у рішенні комісії техногенно-екологічної безпеки рекомендується Харківській міській раді, районним державним адміністраціям, виконкомам міст обласного значення, ОТГ- провести роботу з керівниками релігійних громад на території Харківської області з проханням максимально обмежити проведення масових релігійних святкувань в період з 13:00 годин 18 квітня до 06:00 21 квітня.

Наразі в Харківській області 57 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед них є семеро медиків, а також по одному військовослужбовцю і священику. Із загального числа хворих одна жінка померла і двоє людей одужали. Наймолодшому з пацієнтів з COVID-19 зараз 14 років, а найстаршому - 71 рік.


коронавірус карантин Кучер Олексій церква Харківська область
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