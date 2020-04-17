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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 квітня 2020, 12:55 17

У Запоріжжі на коронавірус захворіла топ-чиновниця департаменту охорони здоров'я

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17 квітня 2020, 12:55 17
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Директор департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА Вікторія Клименко зробила тест на коронавірус, який виявився позитивним
Фото: ОДА
Директор департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА Вікторія Клименко зробила тест на коронавірус, який виявився позитивним

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Форпост".

Сама чиновниця розповіла, що почуває себе добре і не відчуває ніяких симптомів захворювання. Вона вирішила зробити тест через виявлення випадків захворювання COVID-19 в облраді.

"У мене немає клініки, я зробила тест профілактично, оскільки, як ви знаєте, в облраді були випадки інфікування. Тест позитивний, але я почуваю себе абсолютно нормально, жодні симптоми поки не проявлялися", - сказала Клименко.

Вікторія Клименко зазначила, що не знає, де могла заразитися. До підтвердження захворювання вона ходила лише на роботу, не відвідувала навіть магазини і аптеки.

Варто зазначити, що на сайті ОДА 16 і 14 квітня опубліковані новини з засідань регіональної комісії з ТЕБ та НС, де була присутня Вікторія Клименко. Разом з нею на засіданні також були голова облдержадміністрації Віталій Туринок з першим заступником, заступником голови облради Єгором Семенковим, головним санітарним лікарем області Романом Тереховим.

Нагадаємо, коронавірус підтвердився у голови облради Григорія Самардака і депутата олбсовета Григорія Фукса.

Станом на 9:00 17 квітня в Запорізькій області зареєстровано 118 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі три - за останню добу.

Одужали і виписались із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 12 хворих (Запоріжжя - 6, Мелітополь - 3, Мелітопольський р-н 1, Запорізький р-н - 1, Бердянськ - 1). Продовжують лікуватися 104 хворих, з яких 37 - в стаціонарах, 67 - дома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Зареєстровано 2 летальних випадки (Мелітополь - 1, Запорізький р-н - 1, чоловіки старше 60 років, мали супутні хронічні захворювання).


коронавірус карантин ОДА Запоріжжя
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