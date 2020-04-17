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Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів
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17 квітня 2020, 12:14 5

Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів

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17 квітня 2020, 12:14 5
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МОЗ підозрює великий спалах у Почаївській Лаврі, але не може його підтвердити через відмову настоятеля від співпраці. Від проблеми самоусунувся також і мер Почаєва
Фото: RISU
МОЗ підозрює великий спалах у Почаївській Лаврі, але не може його підтвердити через відмову настоятеля від співпраці. Від проблеми самоусунувся також і мер Почаєва

Про це пише RegioNews з посиланням на lb.ua.

Про спалах захворюваності розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

"У нас виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і ще багато лікарів. Учора був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних", – сказала вона.

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священником і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язаний з одним вогнищем – Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", – розповіла Чайчук.

За словами санлікаря, настоятель Почаївської лаври відмовився спілкуватися з лікарями. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не бере великої участі, говорить, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів, а решта – контакт дуже великий. Ці священники, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", – сказала лікар.

Вона додала, що до України надійшло також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

"Ситуація в Почаївській лаврі є на особистому контролі в прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну", – заявила вона.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол, йому теж не вдається зв'язатися з предстоятелем Лаври. Він запропонував обмежити в'їзд і виїзд із Почаєва.

Водночас у пабліку "Шумщина православна" опубліковано заяву Шумського благочиння, у якому стверджується, що Чайчук бреше і її потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 161 Кримінального кодексу.

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