09:28  15 апреля
Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
13:38  15 апреля
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
14:12  15 апреля
Глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью"
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
15 апреля 2020, 11:26 4

Львовская область: выявлено 152 случая инфицирования коронавирусом, шесть смертей

Читайте також
українською мовою
15 апреля 2020, 11:26 4
Читайте також українською мовою
В области шестеро пациентов выздоровели
Фото иллюстративное
В области шестеро пациентов выздоровели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

По состоянию на 8 часов 15 апреля во Львовской области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 — летальные, сообщила руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 926 человек, госпитализированы — 259, на амбулаторном лечении — 667 человек, выписаны — 170 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них семеро в реанимации, на аппаратные ИВЛ — трое.

За вчерашние сутки лабораторные центры Львова провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 — положительные.

Напомним, 13 апреля во Львове зафиксировано 124 случая инфицирования COVID-19, из них 5 - летальные

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросла до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерло, 143 пациента выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус Львов Львовщина смерть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирусом заболел 53-летний одесский врач
15 апреля 2020, 10:37
Прикарпатье: 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова
15 апреля 2020, 10:36
На Полтавщине от коронавируса умер мужчина
15 апреля 2020, 10:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 апреля 2020, 10:42
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Кабмин изменил карантинные ограничения
08 апреля 2020, 21:38
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Александр Пермяков
Все блоги »
В Днепре отец с сыном на медицинских тендерах "распилили" 4 миллиона
15 апреля 2020, 12:00
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »