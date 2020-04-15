Львовская область: выявлено 152 случая инфицирования коронавирусом, шесть смертей

В области шестеро пациентов выздоровели

Фото иллюстративное

В области шестеро пациентов выздоровели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

По состоянию на 8 часов 15 апреля во Львовской области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 — летальные, сообщила руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 926 человек, госпитализированы — 259, на амбулаторном лечении — 667 человек, выписаны — 170 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них семеро в реанимации, на аппаратные ИВЛ — трое.

За вчерашние сутки лабораторные центры Львова провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 — положительные.

Напомним, 13 апреля во Львове зафиксировано 124 случая инфицирования COVID-19, из них 5 - летальные

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросла до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерло, 143 пациента выздоровели.

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