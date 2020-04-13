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Ірина Федоляк
Журналіст
13 квітня 2020, 11:08 2

У Львові 124 випадки інфікування COVID-19, з них 5 - летальні

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13 квітня 2020, 11:08 2
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За добу в області зафіксовано 13 нових випадків захворювання
Фото з відкритих джерел
За добу в області зафіксовано 13 нових випадків захворювання

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.

Уночі з 8 на 9 квітня помер чоловік 1971 року народження.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали вночі 10 квітня.

Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з хронічною пневмонією. У нього були супутні хвороби, зокрема й цукровий діабет.

П’ятий у Львівській області летальний випадок стався 11 квітня. Від коронавірусної інфекції померла 75-річна жінка.

Жінка госпіталізована у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.

У пацієнтки були супутні захворювання серцево-судинної системи.

У Львові три медзаклади проводять ПРЛ-тестування - лабораторії на вул. Круп`ярській і на вул. Зеленій, військовий госпіталь сьогодні має почати роботу з ПЛР-тестування.

Нагадаємо, у Львівській області 9 квітня виявлено ще два летальні випадки від COVID-19.

5 квітня в Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.

Сьогодні кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.


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