У Львові 124 випадки інфікування COVID-19, з них 5 - летальні
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.
Уночі з 8 на 9 квітня помер чоловік 1971 року народження.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали вночі 10 квітня.
Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з хронічною пневмонією. У нього були супутні хвороби, зокрема й цукровий діабет.
П’ятий у Львівській області летальний випадок стався 11 квітня. Від коронавірусної інфекції померла 75-річна жінка.
Жінка госпіталізована у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.
У пацієнтки були супутні захворювання серцево-судинної системи.
У Львові три медзаклади проводять ПРЛ-тестування - лабораторії на вул. Круп`ярській і на вул. Зеленій, військовий госпіталь сьогодні має почати роботу з ПЛР-тестування.
Нагадаємо, у Львівській області 9 квітня виявлено ще два летальні випадки від COVID-19.
5 квітня в Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.
Сьогодні кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
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