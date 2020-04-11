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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 13:20 3

Журналістка із Сум написала до поліції заяву на голову ОДА за порушення правил карантину

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11 квітня 2020, 13:20 3
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Сумська журналістка Олена Адаменко написала до поліції заяву на голову Сумської ОДА Романа Грищенка за порушення правил карантину в стінах облдержадміністрації
Фото: Cторінка Олени Адаменко у Facebook
Сумська журналістка Олена Адаменко написала до поліції заяву на голову Сумської ОДА Романа Грищенка за порушення правил карантину в стінах облдержадміністрації

Про це Олена Адаменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму із бізнесом, на якому задокументовано, як голова ОДА разом із Дашутіним, Федорченком, Дорошенком та рештою "бізнес-еліти" порушив правила щодо карантину людей", - написала Адаменко.

За словами журналістки, під час підписання меморандуму усі учасники заходу були присутні в громадському місці без масок.

"Але у мене задокументовано. Усе. І відео збережене, і скріни. До слова, фотки ж цього заходу залишились і на офіційному сайті ОДА. Так само збережені і відеозаписи із брифінгу губернатора Грищенка про "суворий контроль за дотриманням правил карантину в області"
Пи.Си. заяву до поліції написала. Пояснення письмові надала. Сподіваюся, що нашої поліції вистачить складати протоколи не тільки на студентів з Іорданії та алкашів на вєліку", - підсумувала журналістка.

Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму із...

Опубліковано Еленою Адаменко Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.


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