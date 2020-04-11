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В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски
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11 квітня 2020, 13:54 12

В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски

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11 квітня 2020, 13:54 12
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У центрі Одеси, на вулиці Льва Толстого, охорона супермаркету мережі "Обжора" вирішила не пускати в магазин покупця, у якого замість захисної медичної маски на обличчі був намотаний шарф. Конфлікт переріс у бійку
У центрі Одеси, на вулиці Льва Толстого, охорона супермаркету мережі "Обжора" вирішила не пускати в магазин покупця, у якого замість захисної медичної маски на обличчі був намотаний шарф. Конфлікт переріс у бійку

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Факты".

Про інцидент стало відомо з соцмереж. За словами очевидців, двоє охоронців закрили покупцеві прохід у магазин і почали виштовхувати.

"Його заламали і кинули на підлогу, почали бити об підлогу і хапати за речі. Я в цей момент розраховувалася на касі, підбігла і втрутилася, мене ніхто не слухав. Також заступилася жінка (її видно на відео). Під час того, як чоловіка почала тягнути до виходу смикнула охоронця, за що він мене штовхнув об стіну. Далі чоловіка ледь не винесли за межі магазину. Зібрався натовп, всі заступалися за чоловіка, дали йому медичну маску. Але охорона все одно хамила і не пускала його в магазин. Хамили всім присутнім", — пише в мережі одна зі свідків події.

Очевидці НП викликали поліцію, яка, за їх словами, приїхала лише з "третього дзвінка", через 45 хвилин після бійки. Очевидці дали свідчення. Деякі з них поїхали разом з потерпілим у відділення поліції, де Олег (так, зі слів свідків звуть побитого чоловіка) написав заяву.

"Буде гідна реакція на це НС?" — питають одесити і зауважують, що це вже не перший випадок відверто хамської поведінки охоронців мережі "Обжора" з покупцями. Причому не тільки в цьому конкретному магазині і не тільки в період карантину.

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