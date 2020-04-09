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09 квітня 2020, 18:07 8

Очільник УГКЦ закликав не приходити на Великдень до церкви

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09 квітня 2020, 18:07 8
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Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук звернувся до прихожан із закликом залишатися вдома під час Великодніх свят, а також на час карантину зняв обов'язок брати участь у богослужіннях в храмі та причащатися
Фото: ugcc.ua
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук звернувся до прихожан із закликом залишатися вдома під час Великодніх свят, а також на час карантину зняв обов'язок брати участь у богослужіннях в храмі та причащатися

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ, передає RegioNews.

"Дбаючи про ваше здоров'я, наша церква проголосила диспензу, звільнення від цього обов'язку. Його можна буде виконати впродовж місяця після закінчення часу карантину", - сказав Шевчук.

Глава УГКЦ закликав вірян і священнослужителів суворо дотримуватися правил карантину, а також не наполягати на причасті.

Крім того, Шевчук порадив не нести до церкви на Великдень кошики і лозу на Вербну неділю, їх можна буде освятити вдома самостійно за допомогою онлайн-трансляцій богослужінь.

"Батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння" – додав Шевчук.

Нагадаємо, раніше глава УГКЦ дав поради щодо Страсного тижня і Великодня в умовах карантину.

Володимир Зеленський зустрівся 6 квітня з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом щодо протидії COVID-19 в контексті святкування найбільшого християнського свята – Великодня.


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