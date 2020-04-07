На Сумщині COVID-19 заразилася 9-річна дитина

Коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 9-річної дівчинки із міста Шостка Сумської області

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Коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 9-річної дівчинки із міста Шостка Сумської області

Про це повідомив очільник міста Микола Нога на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

"Дівчинка проживає в родині, в якій дане захворювання було діагностовано раніше в одного з дорослих. Підтверджено також аналогічний діагноз у 35 річного чоловіка, який проживає в Шостці”. - написав Микола Нога.

Тим часом в МОЗ України повідомили, що нових випадків інфікування COVID-19 у Сумській області за минулу добу не було. Так само йдеться про 51 випадок захворювання на атипову пневмонію. Сумський обласний лабораторний центр не спростовує, але й не підтверджує інформацію про новий випадок інфікування.

Тим часом в.о. директора лабцентру Володимир Збаражський повідомив про те, що мешканка Сум, у якої виявили коронавірус 25 березня, подолала недугу. Повторний аналіз не виявив у її організмі "китайського” вірусу й через три дні жінка може залишити медзаклад.

Нагадаємо, що за минулу добу у Сумській області виявили два нових випадки захворювання на атипову пневмонію. Це містяни з Конотопу та Козацького. Загалом на 6 квітня було відомо про 51 випадок інфікування COVID-19 у регіоні. Це мешканці Козацького, Кролевця, Грузського, Духанівки, Шостки, Охтирки, Сум, Вишневого, Конотопу та Поповки.

Як писали RegioNews раніше, у Кривому Розі Дніпропетровської області COVID-19 медики запідозрили у жінки на останньому тижні вагітності. В ніч на 7 квітня вона народила.