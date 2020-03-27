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27 березня 2020, 16:58 2

Де триматимуть людей із підозрою на COVID-19 на Кіровоградщині

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27 березня 2020, 16:58 2
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Родичів та знайомих інфікованих коронавірусом мешканців Кіровоградської області помістять на карантин у готель "Турист”
Фото: Pixabay
Родичів та знайомих інфікованих коронавірусом мешканців Кіровоградської області помістять на карантин у готель "Турист”

Про це пишуть RegioNews із посиланням на інформацію Кропивницької міської ради.

Начальник управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук розповіла, що готель "Турист” обрали через його близькість до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

Медзаклад розташований на Фортечних валах і вже готовий працювати з 125 інфікованими "китайським” вірусом. Ще 130 ліжок у терапевтичних відділеннях стаціонару знаходяться в резерві.

Як повідомляли RegioNews раніше, у Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи.



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