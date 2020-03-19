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19 марта 2020, 15:52 2

Во Львовской области 27 человек проверяют на коронавирус

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19 марта 2020, 15:52 2
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Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус
Фото иллюстративное
Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Это мужчина 1973 года рождения с Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус госпитализирован его сына, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Сейчас проводятся обследование пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

В общем с подозрением на коронавирус во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 27 человек.

У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции.

Состояние всех больных стабильное.

Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов.

Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

Во Львовской области с подозрением COVID-19 обратилось 34 человека.

Коронавирус во Львове: с подозрением уже 24 человека. По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены.

Зупинки подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов. На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытье с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования.

Во Львове Эпицентр и Новая линия работают по отдельному статусу. Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением COVID-19 в Украине.

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