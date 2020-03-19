Во Львовской области 27 человек проверяют на коронавирус
Это мужчина 1973 года рождения с Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус госпитализирован его сына, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
Сейчас проводятся обследование пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.
В общем с подозрением на коронавирус во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 27 человек.
У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции.
Состояние всех больных стабильное.
Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов.
Инфекционная больница работает в усиленном режиме.
Во Львовской области с подозрением COVID-19 обратилось 34 человека.
Коронавирус во Львове: с подозрением уже 24 человека. По состоянию на 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены.
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Во Львове Эпицентр и Новая линия работают по отдельному статусу. Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением COVID-19 в Украине.
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