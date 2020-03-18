47 украинцев вернулись во Львов из Германии
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.
Госавиаслуба позволила аэропорту "Львов" принимать регулярные и чартерные рейсы, которыми возвращаются домой украинцы, а из Львова вылетают за границу иностранцы.
Следующий рейс авиакомпании Ryanair из Меммингена во Львов прибыл 18 марта в 14 час. 50 мин.
"Оперативная работа аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого продолжается. И при необходимости мы готовы принимать авиарейсы", - говорится в сообщении.
Работники операционных служб переведены в минимизирован штатный режим работы.
Кофейни и заведения, где готовят пищу, перестали работать.
Вернулись домой Рейсом авиакомпании Ryanair из Дюссельдорфа во Львов прилетели 47 украинцев Гендиректорка...Опубликовано Lviv International Airport Среда, 18 марта 2020 г.
Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь". Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился.
В Украине закрывают вокзалы. С 18 марта все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.
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