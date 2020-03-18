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18 марта 2020, 15:06 5

47 украинцев вернулись во Львов из Германии

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18 марта 2020, 15:06 5
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Рейсом авиакомпании Ryanair из Дюссельдорфа прилетели 47 украинцев
Фото: аэропорт Львов
Рейсом авиакомпании Ryanair из Дюссельдорфа прилетели 47 украинцев

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Госавиаслуба позволила аэропорту "Львов" принимать регулярные и чартерные рейсы, которыми возвращаются домой украинцы, а из Львова вылетают за границу иностранцы.

Следующий рейс авиакомпании Ryanair из Меммингена во Львов прибыл 18 марта в 14 час. 50 мин.

"Оперативная работа аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого продолжается. И при необходимости мы готовы принимать авиарейсы", - говорится в сообщении.

Работники операционных служб переведены в минимизирован штатный режим работы.

Кофейни и заведения, где готовят пищу, перестали работать.

Вернулись домой Рейсом авиакомпании Ryanair из Дюссельдорфа во Львов прилетели 47 украинцев Гендиректорка...

Опубликовано Lviv International Airport Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь". Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился.

В Украине закрывают вокзалы. С 18 марта все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.

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