12:42  10 червня
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
12:19  10 червня
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
09:59  10 червня
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
10 червня 2025, 12:09

За державну зраду на 15 років засуджено колишнього правоохоронця з Луганщини

10 червня 2025, 12:09
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок колишньому правоохоронцю з Луганської області, призначивши йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Чоловік працював у поліції Луганщини. На початку повномасштабної війни він проігнорував наказ про евакуацію та залишився на тимчасово окупованій території. Влітку 2022 року добровільно вступив до незаконно створеного "Новопсковського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр".

"Зрадник публічно склав присягу на вірність так званій "лнр" і почав виконувати злочинні накази окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишнього правоохоронця також позбавлено спеціального звання.

Нагадаємо, на Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область зрада суд вирок ДБР
ДБР повідомило про підозру трьом ексміністрам оборони через яких Україна втратила важливе озброєння
06 червня 2025, 15:17
ДБР розслідує понад 2,6 тис. справ про зраду та колабораціонізм
04 червня 2025, 11:48
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
У колишнього правоохоронця з Дніпра знайшли 16 квартир у центрі Львова
10 червня 2025, 13:11
Жителька Одеси через образу підпалила будинок коханого
10 червня 2025, 13:03
Суд відправив до СІЗО юнака, який готував теракт у Миколаєві
10 червня 2025, 13:03
Обстріл Київщини: рятувальники загасили масштабну пожежу
10 червня 2025, 12:57
У Миколаєві запустили завод із переробки будівельного сміття
10 червня 2025, 12:53
У Дніпрі посилили безпеку на Алеї Героїв після актів вандалізму
10 червня 2025, 12:46
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
10 червня 2025, 12:42
СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Харкову
10 червня 2025, 12:33
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
10 червня 2025, 12:19
У Житомирській області викрито масштабну схему переправлення чоловіків за кордон
10 червня 2025, 12:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »