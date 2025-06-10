За державну зраду на 15 років засуджено колишнього правоохоронця з Луганщини

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Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок колишньому правоохоронцю з Луганської області, призначивши йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Чоловік працював у поліції Луганщини. На початку повномасштабної війни він проігнорував наказ про евакуацію та залишився на тимчасово окупованій території. Влітку 2022 року добровільно вступив до незаконно створеного "Новопсковського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр".

"Зрадник публічно склав присягу на вірність так званій "лнр" і почав виконувати злочинні накази окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишнього правоохоронця також позбавлено спеціального звання.

Нагадаємо, на Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій.