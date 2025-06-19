Предприниматель из Луганской области присвоил более 35 млн грн, выделенных для ВСУ

фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предпринимателю из Луганщины, присвоившему более 35 млн грн, выделенных на закупку товаров военного назначения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Предприниматель заключил ряд договоров с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Общая сумма контрактов – более 35 млн гривен. Предметом договоров были квадрокоптеры, приборы ночного видения и другие товары специального назначения.

Получив деньги, злоумышленник начал выводить их через фиктивные предприятия. Деньги перечислялись якобы за приобретение фактически не производимых и закупаемых товаров, поскольку контрагенты не имели ни собственного производства, ни официального доступа к импорту соответствующей продукции.

В результате предприниматель незаконно завладел более 35 млн. гривен.

Ему уже сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, за государственную измену на 15 лет осужден бывший правоохранитель из Луганщины.