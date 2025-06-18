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18 червня 2025, 07:57

Луганщина в ізоляції: окупанти блокують інтернет і відключають зв'язок

18 червня 2025, 07:57
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Доступ до інтернету на окупованій території Луганської області стає все більш обмеженим

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

"Так зване "міністерство цифрової трансформації "лнр" поступово трансформує окуповану Луганщину у зону без інтернету", — зазначив Харченко.

За його словами, на фоні й без того відсутнього інтернету у прифронтових містах і селах, тепер у більшості районів, де ще зберігався сигнал, штучно знижено швидкість мобільного інтернету до мінімуму.

Крім того, у низці населених пунктів фіксується повне відключення зв’язку — як мобільного, так і дротового.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили ще одну фейкову наглядову структуру, метою якої є посилання контролю за представництвами релігійних конфесій.

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Луганська область ТОТ окупанти російська армія Росія інтернет мобільний зв'язок відключення
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