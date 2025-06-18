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18 червня 2025, 13:59

Одна з частин Нацгвардії привласнила понад 11 млн грн

18 червня 2025, 13:59
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фото: ДБР
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ДБР викрило масштабну схему привласнення та легалізації коштів посадовцями однієї із частин Нацгвардії, яка діяла з 2017 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що одна із військових частин Нацгвардії при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки.

Протиправна схема діяла декілька років. Учасники злочинної схеми привласнили близько 11,5 млн грн.

"Наразі бухгалтеру частини та цивільним спільникам повідомлено про підозри в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, офіцер ДПСУ організував корупційну схему проходження ВЛК.

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