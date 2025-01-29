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Про це повідомляється в постанові Центрального районного суду Миколаєва, передає RegioNews.

Центральний районний суд Миколаєва арештував майно підозрюваного в поширенні інформації про українських військових. Виявилося, що за допомогою кількох телефонів він передавав інформацію росіянам щодо ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що з різних телефонів чоловік передавав дані про ЗСУ через Telegram. Чоловік підозрюється в державній зраді.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які в Україні готували удари по F-16. Двох жителів Кременчука (Полтавська область) затримали, коли вони фотографували зліт вітчизняного F-16. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Також повідомлялося про харків'янина, який намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Він хотів, щоб ФСБ перевезла його до РФ, але в результаті - його затримали українські правоохоронці.