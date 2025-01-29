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29 січня 2025, 18:03

Україна наклала арешт на компанії російського олігарха, який фінансує російські ракети

29 січня 2025, 18:03
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Фото: 5 канал
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Київський суд наклав арешт на рахунки олігарха з РФ, який фінансує російську армію

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує RegioNews.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на належні швейцарській компанії боксити та глинозем металургійний загальною вартістю понад 2 мільярда гривень. Виявилося, що кінцевим власником компанії є росіянин, який підпадає під санкції.

Йдеться про росіянина, який володіє найбільшим в світі виробником алюмінію. Група компаній олігарха забезпечує потреби російської армії. Зокрема, це поставка продукції для виробництва ракетних комплексів агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затримали топменеджерів російського олігарха Олега Дерипаски. Вони причетні до фінансування збройної агресії РФ. Зокрема, затримали директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

Також повідомлялося, що правоохоронці повідомили екснардепу Новинському про підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі. З'ясувалося, що з 2014 року він був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

росіяни олігархи санкції прокуратура
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