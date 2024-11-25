На Луганщині українські бомбери знищили техніку та піхоту росіян

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Днями в Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – бойова машина піхоти противника, особовий склад, легкові та вантажні автомобілі

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу ефективно відпрацювали оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс".

"Спалено польовий склад боєкомплекту, пошкоджено й зруйновано інженерно-фортифікаційні споруди окупантів. Крім того, ворог зазнав значних втрат у живій силі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.

Нещодавно Сили оборони уразили РЛС і фортифікаційні споруди росіян у Серебрянському лісництві.

Раніше в районі Кремінної Сєвєродонецького району, що на Луганщині, прикордонники знищили гаубиці, вантажівки, ліквідували 15 окупантів, ще 13 загарбників поранили.