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25 листопада 2024, 01:43

На Луганщині українські бомбери знищили техніку та піхоту росіян

25 листопада 2024, 01:43
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скріншот із відео
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Днями в Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – бойова машина піхоти противника, особовий склад, легкові та вантажні автомобілі

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу ефективно відпрацювали оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс".

"Спалено польовий склад боєкомплекту, пошкоджено й зруйновано інженерно-фортифікаційні споруди окупантів. Крім того, ворог зазнав значних втрат у живій силі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.

Нещодавно Сили оборони уразили РЛС і фортифікаційні споруди росіян у Серебрянському лісництві.

Раніше в районі Кремінної Сєвєродонецького району, що на Луганщині, прикордонники знищили гаубиці, вантажівки, ліквідували 15 окупантів, ще 13 загарбників поранили.

РФ війна прикордонники окупанти Луганська область втрати росіян Серебрянський ліс бомбер Баба Яга
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