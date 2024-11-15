Ворог тремтить, коли "Баба Яга" летить: прикордонники підірвали бліндажі росіян

фото: ДПСУ

На Харківському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону вдало відпрацювали по позиціях російських окупантів важким нічним бомбером "Баба Яга"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Ворог тремтить, коли "Баба Яга" летить. Все, що побачили вдень, знищили вночі. Результат нічної роботи – уражено склад боєприпасів та два укриття противника", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сили оборони показали, як нічний бомбер "Баба Яга" полює на росіян на Харківщині.

Також прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на окупантів під Вовчанськом.