Сили оборони уразили РЛС і фортифікаційні споруди росіян у Серебрянському лісництві

фото: ДПСУ

У районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині, воїни прикордонної комендатури «Шквал» завдали серйозних втрат російським окупаційним військам

Відповідні кадри оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що бійці 7-го прикордонного Карпатського загону відпрацювали по ворогу спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

"За кілька годин роботи бійці комендатури "Шквал" добре насипали на позиції російських зайд та знешкодили РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди, а також ліквідували до десятка окупантів. Ще кілька окупантів залишились в "ударному захваті" – 300-ми", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в районі Кремінної Сєвєродонецького району, що на Луганщині, прикордонники знищили гаубиці, вантажівки, ліквідували 15 окупантів, ще 13 загарбників поранили.