Захисники Харківщини завдали нищівних ударів по бліндажах і укриттях окупантів
На Харківському напрямку воїни-прикордонники продовжують завдавати втрат окупаційним військам РФ. Ворога нищать дронами й артилерією
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Аеророзвідники та артилерійські розрахунки 4-го прикордонного загону ефективно застосували FPV-дрони та артилерію, завдавши ударів по бліндажах і місцях укриття ворога. У результаті уражено 7 позицій московитів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.
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