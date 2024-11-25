Захисники Харківщини завдали нищівних ударів по бліндажах і укриттях окупантів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Аеророзвідники та артилерійські розрахунки 4-го прикордонного загону ефективно застосували FPV-дрони та артилерію, завдавши ударів по бліндажах і місцях укриття ворога. У результаті уражено 7 позицій московитів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.